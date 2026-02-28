Скидки
Миротич покинет «Монако» и вернётся в Испанию — Backdoor Podcast

Форвард «Монако» Никола Миротич почти наверняка покинет команду по окончании сезона-2025/2026. Об этом сообщает Backdoor Podcast.

Как информирует источник, 35-летний баскетболист вернётся в Испанию. Причиной ухода Миротича могут стать финансовые трудности «Монако». Среди заинтересованных в сотрудничестве клубов называются «Валенсия» и «Реал».

Миротич уже играл в «Реале» в 2014 году перед своим отъездом в НБА.

С 2023 года Никола выступал за «Милан». В нынешнем сезоне спортсмен принял участие в 28 матчах Евролиги, в которых в среднем набирал 10,9 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал 1,4 результативной передачи.

