Пол Пирс объяснил, почему «Денвер» выйдет победителем Запада в этом сезоне

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Пол Пирс привёл аргумент в пользу того, почему колорадский клуб «Денвер Наггетс» выйдет победителем Западной конференции НБА в этом сезоне.

«Мой аргумент в пользу победы «Денвера» в чемпионате следующий: в их составе есть парень, являющийся лучшим игроком в домашних матчах. У них одно из лучших преимуществ домашней площадки во всём баскетболе. В их раздевалке заложена чемпионская ДНК. В этом году глубина их состава больше, чем год назад. Эта команда способна выйти в плей-офф в серии из семи игр. Если вы проиграете им у себя дома, вам не удастся победить в Денвере», — приводит слова Пирса портал Hoopshype.

