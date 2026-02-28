В «Кливленде» рассказали о травме Джеймса Хардена

57-летний главный тренер клуба из штата Огайо «Кливленд Кавальерс» Кенни Аткинсон высказался о статусе защитника команды Джеймса Хардена.

«У Хардена пока проблемы просто с ведением. Палец сломан. Если трудно вести и ловить мяч, это проблема. Но уже лучше, чем пару дней назад», — приводит слова Аткинсона ESPN.

Харден получил перелом большого пальца правой руки во время победного матча с «Нью-Йорк Никс» 25 февраля.

После обмена в «Кливленд» из «Лос-Анджелес Клипперс» в феврале этого года Харден принял участие в семи матчах, в которых в среднем набирал 18,9 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал восемь результативных передач.