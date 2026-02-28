Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В «Кливленде» рассказали о травме Джеймса Хардена

В «Кливленде» рассказали о травме Джеймса Хардена
Комментарии

57-летний главный тренер клуба из штата Огайо «Кливленд Кавальерс» Кенни Аткинсон высказался о статусе защитника команды Джеймса Хардена.

«У Хардена пока проблемы просто с ведением. Палец сломан. Если трудно вести и ловить мяч, это проблема. Но уже лучше, чем пару дней назад», — приводит слова Аткинсона ESPN.

Харден получил перелом большого пальца правой руки во время победного матча с «Нью-Йорк Никс» 25 февраля.

После обмена в «Кливленд» из «Лос-Анджелес Клипперс» в феврале этого года Харден принял участие в семи матчах, в которых в среднем набирал 18,9 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал восемь результативных передач.

Материалы по теме
Перелом не остановит Хардена. Это шанс для «Кливленда» стать ещё сильнее
Перелом не остановит Хардена. Это шанс для «Кливленда» стать ещё сильнее
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android