ФИБА перенесла отборочные матчи ЧМ-2027 из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке

ФИБА перенесла отборочные матчи ЧМ-2027 из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке
Международная федерация баскетбола (ФИБА) перенесла азиатские отборочные матчи групп C и D к чемпионату мира — 2027 на июнь из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке между Ираном и объединёнными силами США и Израиля.

«В свете сегодняшних событий в регионе ФИБА приняла решение отложить все матчи групп C и D азиатского отборочного турнира к чемпионату мира по баскетболу 2027 года, запланированные на понедельник, 2 марта.

Отменены следующие матчи: группа C – Иран — Сирия, Ирак — Иордания; группа D – Ливан — Индия, Катар — Саудовская Аравия. ФИБА поддерживает тесный контакт с соответствующими национальными федерациями и принимает необходимые меры для обеспечения безопасности команд, официальных лиц и персонала, участвующих в этих играх. Упомянутые выше матчи групп C и D пройдут в тех же местах в начале третьего квалификационного окна, запланированного на конец июня. Обновлённое расписание будет сообщено позже», — сказано в пресс-релизе.

