Экс-игрок НБА: потенциал Вембаньямы безграничен. Вопрос времени, когда он возглавит лигу

41-летний бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американо-француз Жоаким Ноа высоко оценил потенциал 22-летнего лидера техасского клуба «Сан-Антонио Спёрс» представителя Франции Виктора Вембаньямы, выступающего на позиции центрового.

«Потенциал Вембаньямы безграничен. Это лишь вопрос времени, когда Виктор возглавит эту лигу», — приводит слова Ноа портал Hoopshype.

В текущем сезоне североамериканской лиги Виктор принял участие в 45 матчах. В среднем за игру в НБА Вембаньяма набирает 23,7 очка, делает 11,2 подбора, отдаёт 2,9 передачи, а также совершает 2,8 блокшота и 1,0 перехвата.

