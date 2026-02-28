Скидки
«Самые простые переговоры за последнее время». Агент — о переходе Джузенга в «Зенит»

«Самые простые переговоры за последнее время». Агент — о переходе Джузенга в «Зенит»
Спортивный агент Станислав Рыжов, представляющий интересы новичка «Зенита» Джонни Джузэнга, высказался о подписании контракта своим клиентом с клубом из Санкт-Петербурга.

«Пожалуй, это были самые простые мои переговоры за последнее время, несмотря на то что на Джузэнга моментально посыпались значительно более финансово выгодные предложения, чем мог сегодня дать «Зенит», из неевропейских лиг. Его агент имеет огромный опыт и объяснил игроку, что «Зенит» возглавляет уважаемый тренер. Клуб имеет хорошую организацию и ставит только наивысшие цели, за Лигой ВТБ следят ведущие команды Евролиги, и предложение «Зенита» — лучший вариант начала заокеанской карьеры на данном этапе сезона.

Не удержусь и отмечу, что город тоже сыграл определенную роль — мой американский партнёр был у меня в гостях в Санкт-Петербурге много лет назад, но до сих пор в восторге от посещения, чем он, конечно, сразу поделился со своим подопечным. Джузэнг не хотел терять форму и ждать какие-то другие варианты, и мы заключили контракт, работая над деталями не больше двух-трёх часов в общей сложности», – приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».

«Зенит» подписал контракт с экс-игроком НБА
