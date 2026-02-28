Скидки
Рыжов ответил, может ли Джузэнг стать лидером «Зенита»

Спортивный агент Станислав Рыжов, представляющий интересы новичка «Зенита» Джонни Джузэнга, оценил перспективы новичка в санкт-петербургской команде.

«Наблюдая за игрой Джузэнга в колледже и НБА казалось, что он и не стремится забрать на себя все атаки, заполнить статистический протокол, я уже упомянул выше, что его стиль игры очень сбалансированный.

Отвечая на ваш вопрос — да, способен, а вот будет ли это необходимо, думаю, главный тренер распределит акценты и набираемых очков от новичка, которых так не хватает сейчас «Зениту», будет хватать для побед над топовыми командами Единой Лиги ВТБ, ведь защиту Радоньич уже значительно улучшил за короткое время, что работает с клубом», – приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».

«Зенит» подписал контракт с экс-игроком НБА
