Баркли: «Лейкерс» сейчас намеренно проигрывают. Адам Сильвер должен их оштрафовать

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли выразил уверенность, что в данный момент калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» занимается танкингом.

«Мы любим Луку, однако вы должны убрать его из списка кандидатов на звание MVP. Этот поезд уже ушёл. «Лейкерс» сейчас намеренно проигрывают. Адам Сильвер должен скоро их оштрафовать. Они ближе к лотерее драфта, чем к первому месту в турнирной таблице. У Адама Сильвера просто не хватает смелости оштрафовать «Лейкерс», — сказал Чарльз Баркли в эфире передачи First Take на телеканале ESPN.