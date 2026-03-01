Рыжов сравнил новичка «Зенита» Джузэнга и Ливая Рэндольфа

Спортивный агент Станислав Рыжов, представляющий интересы новичка «Зенита» Джонни Джузэнга, сравнил новичка с Ливаем Рэндольфом.

«Очень тяжёлое сравнение. Всё-таки Рэндольф очень давно играет в Европе, ему 34 года, до сих пор показывает солидный уровень защиты и хорошие снайперские качества. Честно говоря, был даже немного удивлён, когда «Зенит» расстался с ним, не знаю причин.

Джузэнг же не просто проводит четвёртый сезон в НБА, так в сезоне-2024/2025 он набирал в среднем девять очков, играя по 20 минут за матч — не так много легионеров с таким бэкграундом приезжали к нам даже до известных событий», – приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».