Майами Хит — Хьюстон Рокетс, результат матча 1 марта 2026, счет 115:105, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

32 очка Дюранта не спас «Хьюстон» от поражения «Майами» в НБА. Голдин остался в запасе
Комментарии

В ночь с 28 февраля на 1 марта мск на паркете арены «Касейя Центр» в Майами (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Майами Хит» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 115:105.

НБА — регулярный чемпионат
28 февраля 2026, суббота. 23:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
115 : 105
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Майами Хит: Адебайо - 24, Ларссон - 20, Хирроу - 18, Жакез-мл. - 14, Уэр - 13, Уиггинс - 12, Митчелл - 10, Смит - 4, Фонтеккио, Гарднер, Джонсон, Янг, Якуционис, Голдин
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 32, Томпсон - 20, Шеппард - 14, Шенгюн - 13, Исон - 10, Капела - 7, Холидей - 5, Грин - 4, Финни-Смит, Окоги, Кроуфорд

Самым результативным игроком в составе «Хьюстона» стал американский звёздный лёгкий форвард Кевин Дюрант. В его активе 32 очка, пять подборов и восемь передач. У победителей наибольшей результативностью отметился американский центровой Бэм Адебайо, оформивший дабл-дабл: 24 очка и 11 подборов.

Российский центровой «Хит» Владислав Голдин был в заявке команды на матч, но на площадке не появился.

