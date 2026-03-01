32 очка Дюранта не спас «Хьюстон» от поражения «Майами» в НБА. Голдин остался в запасе

В ночь с 28 февраля на 1 марта мск на паркете арены «Касейя Центр» в Майами (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Майами Хит» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 115:105.

Самым результативным игроком в составе «Хьюстона» стал американский звёздный лёгкий форвард Кевин Дюрант. В его активе 32 очка, пять подборов и восемь передач. У победителей наибольшей результативностью отметился американский центровой Бэм Адебайо, оформивший дабл-дабл: 24 очка и 11 подборов.

Российский центровой «Хит» Владислав Голдин был в заявке команды на матч, но на площадке не появился.