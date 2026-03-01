Скидки
«Без единого изъяна». Кендрик Перкинс назвал величайшего скорера в истории НБА

«Без единого изъяна». Кендрик Перкинс назвал величайшего скорера в истории НБА
Чемпион НБА сезона-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс поделился мнением о форварде «Хьюстон Рокетс» Кевине Дюранте, назвав его величайшим скорером в истории баскетбола.

«Он величайший скорер, который когда-либо играл в баскетбол. Парень без единого изъяна, в атаке он — как Бейонсе. Он безупречен. Мы можем пройтись по списку и посмотреть на всех игроков, входящих в пятёрку или десятку лучших по очкам за карьеру. У каждого был какой-то изъян. Но когда мы говорим о величайшем скорере, я смотрю не только на его атакующий арсенал и отсутствие слабых мест, но и на эффективность. Если речь о «мистере 50/40/90» (реализация не менее 50% бросков с игры, 40% трёхочковых и 90% штрафных), то это Кевин Дюрант», — сказал Перкинс в эфире ESPN.

Говорят, Дюрант жёстко прошёлся по бывшим партнёрам. Это опасно для его репутации
Реакция Кевина Дюранта на обмен в «Хьюстон»:

