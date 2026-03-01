«Это моя мечта». Легенда НБА Баркли назвал зимний вид спорта, где желает увидеть драку

11-кратный участник Матча всех звёзд НБА, а ныне аналитик Чарльз Баркли высказался о зимних видах спорта и с юмором признался, в каком из них хотел бы увидеть драку.

«Мне нравится хоккей. Нравится лыжный спорт. Нравится конькобежный спорт —впечатляет скорость. Кёрлинг тоже интересен. Но у меня возникла проблема со всей этой историей, когда одну команду обвинили в жульничестве из-за двойного касания, но не наказали. А спустя пару дней уже две команды получили штраф за это… Если честно, моя мечта — увидеть, как дерутся два кёрлингиста», — сказал Баркли, на канале TNT Sports US в YouTube.

Шакил О'Нил устроил реслинг-схватку с Чарльзом Баркли: