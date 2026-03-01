Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это моя мечта». Легенда НБА Баркли назвал зимний вид спорта, где желает увидеть драку

«Это моя мечта». Легенда НБА Баркли назвал зимний вид спорта, где желает увидеть драку
Комментарии

11-кратный участник Матча всех звёзд НБА, а ныне аналитик Чарльз Баркли высказался о зимних видах спорта и с юмором признался, в каком из них хотел бы увидеть драку.

«Мне нравится хоккей. Нравится лыжный спорт. Нравится конькобежный спорт —впечатляет скорость. Кёрлинг тоже интересен. Но у меня возникла проблема со всей этой историей, когда одну команду обвинили в жульничестве из-за двойного касания, но не наказали. А спустя пару дней уже две команды получили штраф за это… Если честно, моя мечта — увидеть, как дерутся два кёрлингиста», — сказал Баркли, на канале TNT Sports US в YouTube.

Материалы по теме
«Просыпаюсь — весь в крови». Что случилось с легендой НБА Крисом Бошем
«Просыпаюсь — весь в крови». Что случилось с легендой НБА Крисом Бошем

Шакил О'Нил устроил реслинг-схватку с Чарльзом Баркли:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android