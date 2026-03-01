Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Самая глупая вещь на свете». Легенда НБА Чарльз Баркли — о популярном зимнем виде спорта

«Самая глупая вещь на свете». Легенда НБА Чарльз Баркли — о популярном зимнем виде спорта
Комментарии

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли резко высказался о биатлоне, раскритиковав этот зимний вид спорта.

«Биатлон – это самая глупая вещь на свете. Кто вообще придумал это как вид спорта? Давайте совместим стрельбу из винтовки и лыжные гонки — это же глупо», — сказал Баркли на канале TNT Sports US в YouTube.

Недавно Баркли выразил уверенность, что в данный момент калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» занимается танкингом и НБА должна его оштрафовать.

Материалы по теме
Баркли: «Лейкерс» сейчас намеренно проигрывают. Адам Сильвер должен их оштрафовать

Чарльз Баркли показал средние пальцы фанатам «Голден Стэйт Уорриорз»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android