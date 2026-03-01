«Самая глупая вещь на свете». Легенда НБА Чарльз Баркли — о популярном зимнем виде спорта

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли резко высказался о биатлоне, раскритиковав этот зимний вид спорта.

«Биатлон – это самая глупая вещь на свете. Кто вообще придумал это как вид спорта? Давайте совместим стрельбу из винтовки и лыжные гонки — это же глупо», — сказал Баркли на канале TNT Sports US в YouTube.

Недавно Баркли выразил уверенность, что в данный момент калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» занимается танкингом и НБА должна его оштрафовать.

Чарльз Баркли показал средние пальцы фанатам «Голден Стэйт Уорриорз»: