«Голден Стэйт Уорриорз» проиграл дома «Лейкерс», у Дончича 26 очков

В ночь с 28 февраля на 1 марта января мск на паркете «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 129:101.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий гостей паркета Лука Дончич. В его активе 26 очков, шесть подборов и восемь передач.

Американский лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 22 очка, сделал семь подборов и девять ассистов.

В следующем матче «Голден Стэйт» встретится дома с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет на своём паркете с «Сакраменто Кингз».