Результаты игрового дня НБА 1 марта

В ночь с 28 февраля на 1 марта по московскому времени в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли пять матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Результаты игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации 1 марта:

«Шарлотт Хорнетс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 109:93

«Майами Хит» – «Хьюстон Рокетс» — 115:105

«Вашингтон Уизардс» – «Торонто Рэпторс» — 125:134

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» — 101:129

«Юта Джаз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 105:115