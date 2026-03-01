Результаты игрового дня НБА 1 марта

В ночь с 28 февраля на 1 марта по московскому времени в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли пять матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Результаты игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации 1 марта:
«Шарлотт Хорнетс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 109:93
«Майами Хит» – «Хьюстон Рокетс» — 115:105
«Вашингтон Уизардс» – «Торонто Рэпторс» — 125:134
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» — 101:129
«Юта Джаз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 105:115