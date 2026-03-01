Скидки
Яннис и Танасис Адетокунбо посетили шоу WWE

Комментарии

Греческие игроки «Милуоки Бакс» Яннис и Танасис Адетокунбо посетили очередное шоу реслинг-промоушена WWE.

Напомним, Яннис Адетокунбо в текущем сезоне НБА принял участие в 30 встречах. В среднем за матч Яннис набирает 28,0 очка, делает 10,0 подбора, отдаёт 5,6 передачи, а также совершает 0,9 перехвата и 0,7 блок-шота.

За последние четыре года Танасис принял участие в 198 встречах «Бакс», но только 11 раз попал в стартовую пятёрку. В среднем за матч он проводил на площадке 8,4 минуты, набирал 2,7 очка и делал 1,8 подбора.

Танасис выступал в составе сборной Греции на чемпионате мира. Он является чемпионом НБА 2021 года.

