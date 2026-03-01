Скидки
Дочь Леброна Джеймса удивила своими баскетбольными навыками

Дочь Леброна Джеймса удивила своими баскетбольными навыками
Дочь Леброна Джеймса Жури устроила небольшое шоу перед матчем «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Голден Стэйт Уорриорз» в Сан-Франциско.

НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
101 : 129
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Сантос - 14, Пэйтон II - 12, Муди - 12, Мелтон - 10, Подзиемски - 9, Хорфорд - 8, Пост - 8, Уильямс - 7, Грин - 7, Леонс - 6, Ричард - 4, Спенсер - 4, Порзингис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 26, Джеймс - 22, Ривз - 18, Кеннард - 16, Ларэвиа - 15, Смарт - 8, Бафкин - 8, Хэйс - 6, Эйтон - 4, Клебер - 4, Вандербилт - 2, Кнехт

Жури выполнила несколько бросков, включая бросок спиной к кольцу, а также навесила отцу передачу под данк.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий гостей паркета Лука Дончич. В его активе 26 очков, шесть подборов и восемь передач.

Американский лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 22 очка, сделал семь подборов и девять ассистов.

В следующем матче «Голден Стэйт» встретится дома с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет на своём паркете с «Сакраменто Кингз».

