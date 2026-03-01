Дочь Леброна Джеймса удивила своими баскетбольными навыками

Дочь Леброна Джеймса Жури устроила небольшое шоу перед матчем «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Голден Стэйт Уорриорз» в Сан-Франциско.

Жури выполнила несколько бросков, включая бросок спиной к кольцу, а также навесила отцу передачу под данк.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий гостей паркета Лука Дончич. В его активе 26 очков, шесть подборов и восемь передач.

Американский лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 22 очка, сделал семь подборов и девять ассистов.

В следующем матче «Голден Стэйт» встретится дома с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет на своём паркете с «Сакраменто Кингз».