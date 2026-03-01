Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дюрант опередил Коби Брайанта по важному показателю в НБА

Дюрант опередил Коби Брайанта по важному показателю в НБА
Комментарии

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант вышел на пятое место по количеству матчей, в которых ему удалось набрать 30 и более очков за один матч регулярного чемпионата НБА. Дюрант вышел на пятое место в истории лиги и опередил по этому показателю Коби Брайанта.

Возглавляет данный рейтинг Леброн Джеймс, на счету которого 575 таких матчей.

Топ-5 игроков НБА по количеству матчей с 30 и более набранными очками:

1. Леброн Джеймс — 575 матчей.
2. Майкл Джордан — 562.
3. Уилт Чемберлен — 515.
4. Карл Мэлоун — 435.
5. Кевин Дюрант — 432.

Дюрант превзошёл достижение Брайанта в прошедшем ранее матче своей команды с «Майами Хит». В активе Дюранта 32 очка, пять подборов и восемь передач.

НБА — регулярный чемпионат
28 февраля 2026, суббота. 23:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
115 : 105
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Майами Хит: Адебайо - 24, Ларссон - 20, Хирроу - 18, Жакез-мл. - 14, Уэр - 13, Уиггинс - 12, Митчелл - 10, Смит - 4, Фонтеккио, Йович, Гарднер, Джонсон, Янг, Якуционис, Голдин
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 32, Томпсон - 20, Шеппард - 14, Шенгюн - 13, Исон - 10, Капела - 7, Холидей - 5, Грин - 4, Финни-Смит, Смит II, Окоги, Кроуфорд
Материалы по теме
В борьбе за звание лучшего новичка НБА два фаворита. А сумеет ли Дёмин остаться в топ-10?
В борьбе за звание лучшего новичка НБА два фаворита. А сумеет ли Дёмин остаться в топ-10?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android