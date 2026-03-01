Дюрант опередил Коби Брайанта по важному показателю в НБА

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант вышел на пятое место по количеству матчей, в которых ему удалось набрать 30 и более очков за один матч регулярного чемпионата НБА. Дюрант вышел на пятое место в истории лиги и опередил по этому показателю Коби Брайанта.

Возглавляет данный рейтинг Леброн Джеймс, на счету которого 575 таких матчей.

Топ-5 игроков НБА по количеству матчей с 30 и более набранными очками:

1. Леброн Джеймс — 575 матчей.

2. Майкл Джордан — 562.

3. Уилт Чемберлен — 515.

4. Карл Мэлоун — 435.

5. Кевин Дюрант — 432.

Дюрант превзошёл достижение Брайанта в прошедшем ранее матче своей команды с «Майами Хит». В активе Дюранта 32 очка, пять подборов и восемь передач.