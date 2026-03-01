Скидки
Игроки «Лейкерс» поздравили Дончича с днём рождения

В ночь с 28 февраля на 1 марта мск на паркете «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 129:101.

НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
101 : 129
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Сантос - 14, Пэйтон II - 12, Муди - 12, Мелтон - 10, Подзиемски - 9, Хорфорд - 8, Пост - 8, Уильямс - 7, Грин - 7, Леонс - 6, Ричард - 4, Спенсер - 4, Порзингис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 26, Джеймс - 22, Ривз - 18, Кеннард - 16, Ларэвиа - 15, Смарт - 8, Бафкин - 8, Хэйс - 6, Эйтон - 4, Клебер - 4, Вандербилт - 2, Кнехт

В преддверии матча баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» поздравили словенского игрока команды Луку Дончича с днём рождения.

Дончич в этой встрече стал самым результативным игроком. В его активе 26 очков, шесть подборов и восемь передач.

В следующем матче «Голден Стэйт» встретится дома с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет на своём паркете с «Сакраменто Кингз».

