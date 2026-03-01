Леброн Джеймс: дочь сделала меня мягче

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о своей дочери Жури.

«Это особенное чувство, иначе не сказать. Она определённо сделала меня мягче за последние 11 лет. Сначала у меня было двое мальчиков, но быть отцом дочери — это нечто особенное. Это другой тип любви. С мальчиками я строже. Я могу кричать на них, и так далее. Они это принимают и знают, как к этому относиться. С дочерью всё иначе — я с ней мягче», – сказал Леброн Джеймс на пресс-конференции после матча с «Голден Стэйт Уорриорз».

Жури устроила небольшое шоу перед матчем «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Голден Стэйт Уорриорз» в Сан-Франциско. Она выполнила несколько бросков, включая бросок спиной к кольцу, а также навесила отцу передачу под данк.