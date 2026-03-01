Скидки
Леброн Джеймс: дочь сделала меня мягче

Леброн Джеймс: дочь сделала меня мягче
Комментарии

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о своей дочери Жури.

«Это особенное чувство, иначе не сказать. Она определённо сделала меня мягче за последние 11 лет. Сначала у меня было двое мальчиков, но быть отцом дочери — это нечто особенное. Это другой тип любви. С мальчиками я строже. Я могу кричать на них, и так далее. Они это принимают и знают, как к этому относиться. С дочерью всё иначе — я с ней мягче», – сказал Леброн Джеймс на пресс-конференции после матча с «Голден Стэйт Уорриорз».

НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
101 : 129
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Сантос - 14, Пэйтон II - 12, Муди - 12, Мелтон - 10, Подзиемски - 9, Хорфорд - 8, Пост - 8, Уильямс - 7, Грин - 7, Леонс - 6, Ричард - 4, Спенсер - 4, Порзингис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 26, Джеймс - 22, Ривз - 18, Кеннард - 16, Ларэвиа - 15, Смарт - 8, Бафкин - 8, Хэйс - 6, Эйтон - 4, Клебер - 4, Вандербилт - 2, Кнехт

Жури устроила небольшое шоу перед матчем «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Голден Стэйт Уорриорз» в Сан-Франциско. Она выполнила несколько бросков, включая бросок спиной к кольцу, а также навесила отцу передачу под данк.

