Шакил О'Нил — Деандре Эйтону: просто заткнись и делай свою работу

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и член Зала славы Шакил О’Нил раскритиковал центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Деандре Эйтона за жалобы на свою роль в команде и нестабильную игру.

«Он не Клинт Капела, потому что Клинт Капела пашет в каждой игре. Клинт Капела — ролевой игрок. Деандре Эйтон — ролевой игрок. В одной команде с Леброном [Джеймсом] и Лукой [Дончичем] ты не будешь бросать. Но все эти возможности — для тебя. Если просто будешь делать свою работу — ставить заслоны, тащить подборы и бежать в отрыв, получишь лёгкие очки. Вот бы моя карьера была такой же лёгкой. Так что просто заткнись и делай свою работу.

Моя претензия к нему, что он не выкладывается постоянно, не играет стабильно. Шесть-семь подборов в нападении — это 12 очков. Пару раз выбежишь в быстрый отрыв, когда твои парни бросают трёхочковые, проскочишь мимо них — ещё плюс шесть очков. Вот тебе и 18. Поэтому не хочу слышать от него никаких оправданий, так как он просто не пашет постоянно. Он ключ к тому, чтобы они вышли на новый уровень», — приводит слова О’Нила издание Basketball Network.