Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кендрик Перкинс призвал «заткнуться к чёрту» тех, кто предлагает реформировать НБА

Кендрик Перкинс призвал «заткнуться к чёрту» тех, кто предлагает реформировать НБА
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс выразил уверенность, что НБА не нуждается в реформировании.

«У всех есть свои предложения насчёт того, как исправить НБА. Не думаю, что у лиги так много проблем. На самом деле, считаю, что НБА находится в чертовски хорошем положении. Мне нравятся наши талантливые молодые игроки: Вемби, Кейд, Энтони Эдвардс, Джейлен Браун. За каждым из этих парней стоит своя история. Каждый раз, когда я захожу в социальные сети, там пишут: «НБА нужно исправить свой продукт, баскетболу нужно исправить свой продукт». Заткнитесь к чёрту!» — приводит слова Перкинса портал Basketball Network.

Материалы по теме
«Без единого изъяна». Кендрик Перкинс назвал величайшего скорера в истории НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android