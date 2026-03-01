Кендрик Перкинс призвал «заткнуться к чёрту» тех, кто предлагает реформировать НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс выразил уверенность, что НБА не нуждается в реформировании.

«У всех есть свои предложения насчёт того, как исправить НБА. Не думаю, что у лиги так много проблем. На самом деле, считаю, что НБА находится в чертовски хорошем положении. Мне нравятся наши талантливые молодые игроки: Вемби, Кейд, Энтони Эдвардс, Джейлен Браун. За каждым из этих парней стоит своя история. Каждый раз, когда я захожу в социальные сети, там пишут: «НБА нужно исправить свой продукт, баскетболу нужно исправить свой продукт». Заткнитесь к чёрту!» — приводит слова Перкинса портал Basketball Network.