Баскетбол

Егор Дёмин пропустит матч с «Кливленд Кавальерс» из-за профилактики летней травмы

Егор Дёмин пропустит матч с «Кливленд Кавальерс» из-за профилактики летней травмы
Комментарии

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин пропустит домашнюю встречу с «Кливленд Кавальерс», которая должна состояться в ночь на 2 марта, из-за профилактики травмы подошвенного фасциита левой ноги.

НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Летом Дёмин получил повреждение, чтобы избежать перенагрузки в плотном графике «Нетс», клуб даёт игроку дополнительный отдых.

Помимо Егора, в матче с «Кавальерс» не сыграют защитник Дрейк Пауэлл (командировка в фарм-клуб), форвард И Джей Лидделл, защитник Тайсон Этьенн и форвард Чейни Джонсон, которые выступают в G-Лиге. Статус центрового Николаса Клэкстона с растяжением большого пальца правой руки пока остаётся под вопросом.

