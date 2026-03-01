Скидки
Кон Нуппель установил историческое достижение в НБА по реализации трёхочковых

Лёгкий форвард и новичок «Шарлотт Хорнетс» Кон Нуппель стал первым новичком в истории НБА, которому удалось достичь уникальной статистической планки. Об этом сообщает издание Basket News.

20-летний Нуппель, выбранный на драфте 2025 года, является единственным на данный момент новичком в истории лиги, набирающим в среднем более 15 очков за игру при более чем 65% реализованных бросков. В его активе 19,3 очка, 5,5 подбора и 3,5 передачи в среднем за 60 матчей.

Кроме того, Нуппель установил новый рекорд для новичков по количеству реализованных трёхочковых бросков за сезон. Он превзошёл достижение Кигана Мюррэя, доведя счётчик до 211 точных попаданий из-за дуги.

Точность бросков Нуппеля составляет 48,9% с игры, 44,0% из-за дуги (при восьми попытках за матч) и 87,8% с линии штрафных. Такие показатели позволяют ему вплотную приблизиться к легендарному рубежу 50/40/90 по итогам дебютного сезона. По эффективности бросков среди новичков Нуппель уже превзошёл показатели Стефена Карри, признанного лучшим снайпером в истории НБА.

