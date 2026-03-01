Леброн: моя дочь — волейболистка. Не злите мою жену, даже слышать про баскетбол не хочет

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», рассказал, что его супруга Саванна против увлечения их дочери баскетболом.

«[Моя дочь] волейболистка. Не злите мою жену. Саванна завязала со всем этим баскетбольным дерьмом. Жури — волейболистка, но при этом уже давно находится рядом с баскетболом. У неё хороший дриблинг и поставленный бросок, жена даже слышать об этом не хочет. С неё достаточно. Она сказала: «Всё, с меня хватит», — приводит слова Джеймса аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.