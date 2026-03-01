Скидки
Дуэйн Уэйд заявил, что Купер Флэгг выиграет награду «Новичок года» в сезоне-2025/2026

Комментарии

43-летний трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» американец Дуэйн Уэйд выразил уверенность, что 19-летний новичок техасского клуба «Даллас Маверикс» соотечественник Купер Флэгг выиграет награду «Новичок года».

«Он был выбран под первым номером, от него ждали многого, но я не видел, чтобы кто-то его обыгрывал. Я вижу парня, который лидирует по набранным очкам и результативным передачам, демонстрируя свою универсальность на площадке. Может, Купер и не такой надёжный защитник, как Ви Джей, но его универсальность невероятна», — приводит слова Уэйда аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

