«Бостон» подписал новичка Джона Тонье по двустороннему контракту

Комментарии

«Бостон Селтикс» заключил двустороннее соглашение с атакующим защитником Джоном Тонье, который перешёл в команду из «Юты Джаз» в ходе обменного дедлайна.

24-летний Тонье был выбран «Ютой» под 53-м номером на драфте НБА 2025 года. В августе он подписал двусторонний контракт с «Джаз», но не провёл за команду ни одного матча.

В начале февраля Тонье перешёл в «Бостон» в рамках сделки, в результате которой Крис Буше и будущий выбор во втором раунде драфта отправились в «Юту». Чтобы остаться под потолком налогов, «Селтикс» перевели игрока на 10-дневный контракт, а теперь вернули к двустороннему соглашению.

В минувшем сезоне Тонье выступал за Висконсинский университет, где был включён во вторую всеамериканскую сборную. В субботу, 28 февраля, он дебютировал за «Бостон» в матче с «Бруклин Нетс» (148:111) и набрал свои первые очки в НБА.

НБА — регулярный чемпионат
28 февраля 2026, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
148 : 111
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Вучевич - 28, Браун - 28, Притчард - 22, Хозер - 13, Уайт - 12, Шейерман - 10, Гонсалес - 8, Кета - 8, Уолш - 6, Бэнтон - 4, Гарза - 4, Харпер Мл. - 3, Тонже - 2
Бруклин Нетс: Портер - 18, Вульф - 16, Клэкстон - 12, Клауни - 10, Майнотт - 9, Мэнн - 8, Агбаджи - 8, Траоре - 8, Сараф - 7, Уильямс - 5, Дёмин - 5, Нельсон - 3, Шарп - 2, Уилсон
«Бостон» разгромил «Бруклин» с Егором Дёминым в составе с разницей в 37 очков
