«Бостон» подписал новичка Джона Тонье по двустороннему контракту

«Бостон Селтикс» заключил двустороннее соглашение с атакующим защитником Джоном Тонье, который перешёл в команду из «Юты Джаз» в ходе обменного дедлайна.

24-летний Тонье был выбран «Ютой» под 53-м номером на драфте НБА 2025 года. В августе он подписал двусторонний контракт с «Джаз», но не провёл за команду ни одного матча.

В начале февраля Тонье перешёл в «Бостон» в рамках сделки, в результате которой Крис Буше и будущий выбор во втором раунде драфта отправились в «Юту». Чтобы остаться под потолком налогов, «Селтикс» перевели игрока на 10-дневный контракт, а теперь вернули к двустороннему соглашению.

В минувшем сезоне Тонье выступал за Висконсинский университет, где был включён во вторую всеамериканскую сборную. В субботу, 28 февраля, он дебютировал за «Бостон» в матче с «Бруклин Нетс» (148:111) и набрал свои первые очки в НБА.