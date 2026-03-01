«Тошнит, что люди говорят, будто они претенденты на титул». Баркли — о «Лейкерс»

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли резко высказался в адрес калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», отметив, что «озёрники» более не претендуют на чемпионство.

«Меня тошнит от того, что люди говорят, будто они претенденты на чемпионство. «Лейкерс» — это не хорошая команда. Похоже, теперь мы по контракту обязаны каждый день говорить о них на нашем телеканале», — сказал Баркли в эфире телеканала ESPN.

В данный момент «озёрники» занимают шестое место в турнирной таблице на Западе. Они победили в 35 матчах и потерпели поражение в 24 играх.