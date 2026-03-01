Скидки
Шарунас Ясикявичюс и несколько игроков Евролиги застряли в Дубае из-за закрытия аэропортов

Главный тренер «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс и несколько игроков ведущих клубов Евролиги не могут вылететь из Дубая на фоне продолжающихся ограничений на полёты в ОАЭ.

Аэропорты Дубая и Абу-Даби остаются закрытыми, полёты в воздушном пространстве региона не осуществляются. Это привело к тому, что спортсмены и тренеры не могут вернуться в Европу по расписанию.

По информации Meridian Sport, руководство «Фенербахче» находится в постоянном контакте с Ясикявичюсом и соответствующими органами, предпринимая усилия для безопасного возвращения литовского специалиста в Турцию. Сам тренер находится в безопасном месте.

Помимо Ясикявичюса, в Дубае застряли три игрока белградского «Партизана» — Дилан Осетковски, Шейк Милтон и Дуэйн Вашингтон-младший. Также в городе находятся баскетболисты тель-авивского «Маккаби» Лонни Уокер IV, Иффе Лундберг и Джимми Кларк.


