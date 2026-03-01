Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Грин раскрыл, когда понял, что Стефен Карри — один из величайших игроков в истории НБА

Грин раскрыл, когда понял, что Стефен Карри — один из величайших игроков в истории НБА
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» американец Дрэймонд Грин рассказал, когда понял, что одноклубник и соотечественник Стефен Карри входит в число величайших баскетболистов в истории.

«В 2022 году. Да, Стеф всегда был великолепен. И в период с 2015 по 2020 год Карри был на высоте. Но если говорить, когда Стеф вошёл в топ-4 величайших, в 2022 году я понял: «Так, этот парень другой». Мотивация взять мяч и заставить всех замолчать. Один из самых впечатляющих финалов в истории», — приводит слова Грина аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

Материалы по теме
Травма терзает Стефена Карри. Ещё одна звезда НБА останется без наград сезона
Травма терзает Стефена Карри. Ещё одна звезда НБА останется без наград сезона
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android