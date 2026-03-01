Грин раскрыл, когда понял, что Стефен Карри — один из величайших игроков в истории НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» американец Дрэймонд Грин рассказал, когда понял, что одноклубник и соотечественник Стефен Карри входит в число величайших баскетболистов в истории.

«В 2022 году. Да, Стеф всегда был великолепен. И в период с 2015 по 2020 год Карри был на высоте. Но если говорить, когда Стеф вошёл в топ-4 величайших, в 2022 году я понял: «Так, этот парень другой». Мотивация взять мяч и заставить всех замолчать. Один из самых впечатляющих финалов в истории», — приводит слова Грина аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.