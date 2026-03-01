Дрэймонд Грин ответил, кого считает самым ментально стойким игроком в НБА. Это не Леброн

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» американец Дрэймонд Грин выразил уверенность, что лидер колорадского клуба «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич, выступающий на позиции центрового, это самый психологически стойкий игрок в НБА.

«Ничто его по-настоящему не задевает. Ничто его не беспокоит. Даже если Никола промахивается, этот парень продолжает играть. Вы никогда его таким не видели. Знаете, Джокер в каком-то смысле всегда такой. У него всегда опущены плечи, но вы никогда не увидите, чтобы Йокич выглядел подавленным. Он всегда будет продолжать в том же духе», — приводит слова Грина аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.