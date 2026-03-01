Хорватский тренер «Дубая» Големац: слышны взрывы, но город живёт нормальной жизнью

Главный тренер баскетбольного клуба «Дубай» Юрица Големац, который находится в ОАЭ, рассказал о ситуации в городе на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

В субботу вечером в Дубае были слышны взрывы, однако, по словам хорватского специалиста, город продолжает жить в обычном режиме.

«Было слышно несколько взрывов, но город функционирует совершенно нормально. Жизнь идёт своим чередом, люди в магазинах, на улицах. Конечно, все в курсе новостей, в целом ситуация ненормальная, но есть и преувеличения, что тоже понятно», — приводит слова Големаца хорватское издание Jutarnji.

Специалист уточнил, что речь идёт не о падении бомб, а об осколках от взрывных устройств, уничтоженных силами ПВО в воздухе. По его словам, показанные в новостях кадры горящего отеля не являются следствием прямого попадания ракеты — там загорелся один номер.

Големац также рассказал, что в воскресенье команда запланировала факультативную тренировку.

«Кто может, кто считает, что в состоянии, — пусть приходит. Нормально, что игроки, особенно те, у кого есть семьи, обеспокоены», — добавил тренер.

Он признался, что его близкие переживают за него, но они уже привыкли к такой работе — два года назад Големац тренировал израильский «Хапоэль». Сейчас он вместе с командой следит за новостями и надеется, что ситуация вскоре успокоится.