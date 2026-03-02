«Даллас» подписал двух новичков и отчислил Майлза Келли

«Даллас Маверикс» заключил двусторонние контракты с форвардом Тайлером Смитом и защитником Джоном Пулакидасом, освободив место в составе после отчисления Майлза Келли. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

21-летний Смит был выбран «Милуоки Бакс» под 33-м номером на драфте НБА 2024 года. В дебютном сезоне он провёл за «Бакс» 23 матча, играя в среднем 3,1 минуты за встречу. В декабре он подписал двусторонний контракт с «Хьюстон Рокетс», но был отчислен в начале января. В G-Лиге за «Рио-Гранде Вэллей Вайперс» Смит набирал 15,8 очка, делал 5,1 подбора и 1,1 перехвата в среднем за игру.

22-летний Пулакидас — атакующий защитник, выпускник Йельского университета. Он не был выбран на драфте 2025 года и провёл некоторое время в «Сан-Диего Клипперс», не дебютировав в НБА.

23-летний Келли выступал за «Даллас» по двустороннему контракту с начала сезона. В 14 матчах он набирал в среднем 3,1 очка и совершал 1,7 подбора.