«Мемфис» объявил, что центровой Зак Иди перенесёт ещё одну операцию на лодыжке

Комментарии

Центровой «Мемфис Гриззлиз» Зак Иди перенесёт повторное хирургическое вмешательство на левой лодыжке из-за сохраняющегося дискомфорта и нестабильности связок. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Как сообщили в медицинском штабе команды, операция потребовалась из-за проблем, возникших после первого вмешательства, проведённого 10 июня. Тогда хирурги устраняли нестабильность латеральной стороны голеностопного сустава.

Несмотря на то что латеральные связки остаются стабильными, у Иди диагностирована прогрессирующая нестабильность дельтовидной (медиальной) связки, что и вызывает дискомфорт. Предстоящая операция будет направлена на укрепление медиального связочного комплекса и стимуляцию заживления таранной кости.

В клубе ожидают, что 23-летний центровой полностью восстановится. Более точные сроки возвращения станут известны после завершения операции.

Иди был выбран «Мемфисом» под девятым номером на драфте НБА 2024 года. В нынешнем сезоне он набирает в среднем 10,2 очка, делает 8,3 подбора и 1,5 блок-шота за игру.

Также в «Гриззлиз» сообщили, что форвард Брэндон Кларк продолжает восстановление после растяжения правой икроножной мышцы, полученного 20 декабря. Его состояние переоценят примерно через две недели.

Егор Дёмин пропустит матч с «Кливлендом» из-за профилактики летней травмы
