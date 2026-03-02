Скидки
Перкинс объяснил, почему Каннингем сменил Дончича в топ-5 лучших игроков НБА

Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс выразил уверенность в том, что 24-летний лидер «Кливленда» соотечественник Кейд Каннингем заменил разыгрывающего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» словенца Луку Дончича в топ-5 лучших игроков НБА, поскольку Кейд играет в защите.

«Знаете почему? Забудьте, что он набрал 40 очков. Дело в восьми подборах, 13 передачах и в том, что Кейд Каннингем играет на обеих сторонах площадки», — приводит слова Перкинса аккаунт Courtside Buzz в социальной сети Х.

