Семикратный чемпион НБА назвал бывшего игрока, величие которого недооценивают

Семикратный чемпион НБА назвал бывшего игрока, величие которого недооценивают
Семикратный чемпион НБА Роберт Орри поделился мнением о вкладе Скотти Пиппена в успехи «Чикаго Буллз». По словам Орри, роль Пиппена в династии команды зачастую остаётся в тени величия Майкла Джордана, из-за чего его влияние на чемпионские титулы недооценивается болельщиками и аналитиками.

«В этом и заключается особенность игры с великими, суперзвёздами уровня Майкла Джордана — все вокруг твердят: «О, он побеждал только благодаря Джордану». А может быть, Джордан побеждал только благодаря Пиппену.

Я считаю, что Скотти настолько недооценён и не признан, что многим действительно нужно присесть и посмотреть на то, что он делал на протяжении всей своей карьеры, и восхититься этим. Он был великим», — сказал Орри в эфире Dan Patrick Show.

Скотти Пиппен затроллил арбитра и спрятал мяч во время игры:

