Главный тренер «Бруклина» высказался о снижении результативности Егора Дёмина

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес ответил на вопрос по поводу разыгрывающего команды Егора Дёмина. У специалиста поинтересовались, есть ли связь в снижении результативности Егора в последних матчах с тем, что он чаще играет без мяча рядом с Ноланом Траоре.

«Когда Егор не играл с Ноланом, он выходил с Теренсом [Мэнном], который часто тащил мяч, а Егор играл без мяча. Сказалось ли на Егоре то, как Нолан сейчас диктует игру, действует в пик-н-роллах и задаёт темп? Возможно… Но Егор — отличный шутер. Он может играть без мяча. На днях у него было девять передач. Так что суть в том, чтобы всегда находить способ. И, очевидно, он должен это делать, а я должен помочь ему в этом. Но я очень доволен тем, на каком этапе они оба находятся, и то, что они оба делят паркет – позитивный момент», – сказал Фернандес на пресс-конференции.

Егор Дёмин обменялся джерси с Хьюго Гонсалесом: