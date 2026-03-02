Семикратный чемпион НБА ответил, в чём Скотти Пиппен был лучше Майкла Джордана

Семикратный чемпион НБА Роберт Орри поделился мнением о защитных навыках легендарного дуэта «Чикаго Буллз» в лице Майкла Джордана и Скотти Пиппена. Ории объяснил, почему считает Пиппена более универсальным и эффективным игроком обороны, чем Джордана.

«Пиппен, безусловно. И это как раз то, чего многие не понимают в Скотти Пиппене. Скотти Пиппен — это совершенный баскетболист. Он входит в мою пятёрку лучших игроков всех времён, потому что если подумать об игроке, который может защищаться на любой позиции, то таких существовало всего около трёх. Он может опекать разыгрывающего. Он может опекать центрового. Он может забивать. Когда Джордан ушёл, Пиппен вывел их в финал Восточной конференции», – сказал Орри в эфире Dan Patrick Show.

Скотти Пиппен разминается перед «Финалом четырёх» Евролиги: