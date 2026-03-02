Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Семикратный чемпион НБА ответил, в чём Скотти Пиппен был лучше Майкла Джордана

Семикратный чемпион НБА ответил, в чём Скотти Пиппен был лучше Майкла Джордана
Комментарии

Семикратный чемпион НБА Роберт Орри поделился мнением о защитных навыках легендарного дуэта «Чикаго Буллз» в лице Майкла Джордана и Скотти Пиппена. Ории объяснил, почему считает Пиппена более универсальным и эффективным игроком обороны, чем Джордана.

«Пиппен, безусловно. И это как раз то, чего многие не понимают в Скотти Пиппене. Скотти Пиппен — это совершенный баскетболист. Он входит в мою пятёрку лучших игроков всех времён, потому что если подумать об игроке, который может защищаться на любой позиции, то таких существовало всего около трёх. Он может опекать разыгрывающего. Он может опекать центрового. Он может забивать. Когда Джордан ушёл, Пиппен вывел их в финал Восточной конференции», – сказал Орри в эфире Dan Patrick Show.

Материалы по теме
Он был братом. Теперь — никто. Как Пиппен исчез из жизни Джордана
Он был братом. Теперь — никто. Как Пиппен исчез из жизни Джордана

Скотти Пиппен разминается перед «Финалом четырёх» Евролиги:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android