Дабл-дабл Йокича не спас «Денвер» от домашнего поражения в матче с «Миннесотой»

В ночь с 1 на 2 марта мск на паркете «Болл-Арена (Пепси-центр)» (Денвер, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости выиграли встречу со счётом 117:108.

Самым результативным игроком матча стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 13 подборов. Также в его активе девять передач. Канадский разыгрывающий хозяев паркета Джамал Мюррэй набрал 25 очков, пять подборов и четыре ассиста. У «Миннесоты» больше всех набрал американский защитник Энтони Эдвардс — 21 очко, три подбора и шесть ассистов.

В следующем матче «Денвер» встретится в гостях с «Ютой Джаз» 3 марта, а «Миннесота» сыграет дома с «Мемфис Гриззлиз» 4 марта.