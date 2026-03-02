Скидки
Денвер Наггетс — Миннесота Тимбервулвз, результат матча 2 марта 2026, счет 108:117, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Йокича не спас «Денвер» от домашнего поражения в матче с «Миннесотой»
Комментарии

В ночь с 1 на 2 марта мск на паркете «Болл-Арена (Пепси-центр)» (Денвер, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости выиграли встречу со счётом 117:108.

НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
108 : 117
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Мюррэй - 25, Хардуэй-младший - 17, Браун - 15, Браун - 6, Пикетт - 4, Строутер - 2, Валанчюнас - 2, Ннаджи - 2, Холмс, Джонсон, Симпсон
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 21, Макдэниелс - 20, Хиланд - 18, Дивинченцо - 17, Рэндл - 14, Рид - 11, Досунму - 9, Гобер - 7, Шеннон, Филлипс, Инглс, Конли, Беранже, Кларк

Самым результативным игроком матча стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 13 подборов. Также в его активе девять передач. Канадский разыгрывающий хозяев паркета Джамал Мюррэй набрал 25 очков, пять подборов и четыре ассиста. У «Миннесоты» больше всех набрал американский защитник Энтони Эдвардс — 21 очко, три подбора и шесть ассистов.

В следующем матче «Денвер» встретится в гостях с «Ютой Джаз» 3 марта, а «Миннесота» сыграет дома с «Мемфис Гриззлиз» 4 марта.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
