«Бруклин» уступил «Кливленду», проиграв восьмой матч НБА подряд. Егор Дёмин не играл

Сегодня, 2 марта, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Бруклин Нетс» и «Кливленд Кавальерс». Встреча завершилась победой гостей счётом 106:102.

В составе победителей наивысшей результативностью отличился американский лёгкий форвард Джеймс Харден, на счету которого 22 очка, девять подборов и восемь результативных передач. У хозяев лучше всех себя проявил американский лёгкий форвард Майкл Портер, у которого 26 очков, пять подборов и одну результативную передачу.

Российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин пропускал встречу из-за профилактики травмы подошвенного фасциита левой ноги.