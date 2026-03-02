Скидки
Бруклин Нетс — Кливленд Кавальерс, результат матча 2 марта 2026, счёт 127:82, регулярный чемпионат НБА, Егор Дёмин

«Бруклин» уступил «Кливленду», проиграв восьмой матч НБА подряд. Егор Дёмин не играл
Комментарии

Сегодня, 2 марта, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Бруклин Нетс» и «Кливленд Кавальерс». Встреча завершилась победой гостей счётом 106:102.

НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
102 : 106
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бруклин Нетс: Портер - 26, Вульф - 23, Траоре - 17, Нельсон - 11, Шарп - 7, Майнотт - 5, Клауни - 5, Уильямс - 4, Сараф - 4, Мэнн, Уилсон, Агбаджи
Кливленд Кавальерс: Харден - 22, Аллен - 20, Мобли - 17, Меррилл - 15, Шрёдер - 12, Тайсон - 9, Брайант - 4, Эллис - 4, Портер - 3, Энаруна, Нэнс, Проктор, Браун, Томлин

В составе победителей наивысшей результативностью отличился американский лёгкий форвард Джеймс Харден, на счету которого 22 очка, девять подборов и восемь результативных передач. У хозяев лучше всех себя проявил американский лёгкий форвард Майкл Портер, у которого 26 очков, пять подборов и одну результативную передачу.

Российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин пропускал встречу из-за профилактики травмы подошвенного фасциита левой ноги.

Таблица НБА
Календарь НБА
Комментарии
