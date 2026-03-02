Скидки
3 игрока «Локомотив-Кубань» не могут вылететь в Россию из-за конфликта на Ближнем Востоке

Комментарии

Три баскетболиста «Локомотив-Кубань»: центровые Винс Хантер и Ален Хаджибегович, а также защитник Джеремайя Мартин — временно не могут вернуться в Россию. Об этом сообщает телеграм-канал краснодарского клуба.

Отмечается, что Хаджибегович находится в Катаре, где 2 марта должен был сыграть очередной матч квалификации чемпионата мира в составе сборной своей страны. ФИБА приняла решение о переносе встречи. Винс Хантер и Джеремайя Мартин проводили выходные с семьями в Дубае и планировали вылететь в Краснодар вчера утром.

«Клуб поддерживает связь с игроками и прорабатывает возможные варианты их безопасного возвращения в Краснодар», — сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

На данный момент воздушное пространство на Ближнем Востоке закрыто.

