Даллас Маверикс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 2 марта 2026, счет 87:100, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Лидер НБА «Оклахома» в гостях победила «Даллас». Гилджес-Александер набрал 30 очков
Комментарии

Утром 2 марта мск на паркете «Американ Эйрлайнс-центр» (Даллас, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Маверикс» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости выиграли встречу со счётом 100:87.

НБА — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 04:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
87 : 100
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Даллас Маверикс: Мартин - 18, Кристи - 14, Уильямс - 14, Пауэлл - 9, Гэффорд - 8, Нембард - 7, Томпсон - 7, Джонсон - 6, Миддлтон - 4, Сиссе
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Холмгрен - 19, Джо - 14, Маккейн - 11, Хартенштайн - 7, Уиггинс - 6, Дорт - 5, Карузо - 4, Уоллес - 4, Уильямс, Бейхайм, Уильямс

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, набравший 30 очков, а также совершивший четыре подбора и пять ассистов. Его партнёр по команде американский центровой Чет Холмгрен набрал 19 очков, девять подборов и отдал одну передачу. У «Далласа» больше всех набрал американский тяжёлый форвард Калеб Мартин — 18 очков и три подбора.

В следующем матче «Даллас» встретится в гостях с «Шарлотт Хорнетс», а «Оклахома» сыграет на выезде с «Чикаго Буллз». Оба матча пройдут 4 марта.

