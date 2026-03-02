Лидер НБА «Оклахома» в гостях победила «Даллас». Гилджес-Александер набрал 30 очков

Утром 2 марта мск на паркете «Американ Эйрлайнс-центр» (Даллас, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Маверикс» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости выиграли встречу со счётом 100:87.

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, набравший 30 очков, а также совершивший четыре подбора и пять ассистов. Его партнёр по команде американский центровой Чет Холмгрен набрал 19 очков, девять подборов и отдал одну передачу. У «Далласа» больше всех набрал американский тяжёлый форвард Калеб Мартин — 18 очков и три подбора.

В следующем матче «Даллас» встретится в гостях с «Шарлотт Хорнетс», а «Оклахома» сыграет на выезде с «Чикаго Буллз». Оба матча пройдут 4 марта.