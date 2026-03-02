Скидки
52 очка Дончича и Леброна помогли «Лейкерс» уверенно обыграть «Сакраменто» в НБА

Комментарии

В ночь с 1 на 2 марта мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто Кингз». Хозяева выиграли встречу со счётом 128:104.

НБА — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
128 : 104
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 28, Джеймс - 24, Эйтон - 12, Ривз - 12, Кеннард - 11, Смарт - 9, Хатимура - 8, Клебер - 6, Хэйс - 4, Ларэвиа - 4, Тьеро - 3, Джеймс - 3, Кнехт - 2, Бафкин - 2, Вандербилт
Сакраменто Кингз: Клиффорд - 26, Рейно - 16, Уэстбрук - 14, Монк - 10, Юбэнкс - 10, Дерозан - 9, Ачиува - 8, Картер - 6, Болдуин Мл. - 3, Плауден - 2, Хейз, Макдермотт

Самым результативным игроком в составе победителей стал словенский защитник Лука Дончич, на счету которого 28 очков, пять подборов и девять передач. У Леброна Джеймса 24 очка, один подбор и пять передач.

У гостей наивысшей результативностью отметился американский защитник Ник Клиффорд, у которого 26 очков, семь подборов и четыре передачи.

В следующем матче НБА «Лейкерс» сыграет на своей площадке с «Нью-Орлеан», а «Сакраменто» примет «Финикс».

Таблица НБА
Календарь НБА
