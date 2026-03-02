52 очка Дончича и Леброна помогли «Лейкерс» уверенно обыграть «Сакраменто» в НБА

В ночь с 1 на 2 марта мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто Кингз». Хозяева выиграли встречу со счётом 128:104.

Самым результативным игроком в составе победителей стал словенский защитник Лука Дончич, на счету которого 28 очков, пять подборов и девять передач. У Леброна Джеймса 24 очка, один подбор и пять передач.

У гостей наивысшей результативностью отметился американский защитник Ник Клиффорд, у которого 26 очков, семь подборов и четыре передачи.

В следующем матче НБА «Лейкерс» сыграет на своей площадке с «Нью-Орлеан», а «Сакраменто» примет «Финикс».