Результаты игрового дня НБА 2 марта

В ночь с 1 на 2 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата в сезоне-2025/2026, в рамках которого состоялось семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

«Индиана Пэйсерс» – «Мемфис Гриззлиз» — 106:125;

«Орландо Мэджик» – «Детройт Пистонс» — 92:106;

«Атланта Хоукс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 135:101;

«Даллас Маверикс» – «Оклахома-Сити Тандер» — 87:100;

«Бостон Селтикс» – «Филадельфия Сиксерс» — 114:98;

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 137:117;

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Сакраменто Кингз» — 128:104.

