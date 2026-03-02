Скидки
Результаты игрового дня НБА 2 марта

Результаты игрового дня НБА 2 марта
В ночь с 1 на 2 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата в сезоне-2025/2026, в рамках которого состоялось семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

«Индиана Пэйсерс» – «Мемфис Гриззлиз» — 106:125;
«Орландо Мэджик» – «Детройт Пистонс» — 92:106;
«Атланта Хоукс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 135:101;
«Даллас Маверикс» – «Оклахома-Сити Тандер» — 87:100;
«Бостон Селтикс» – «Филадельфия Сиксерс» — 114:98;
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 137:117;
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Сакраменто Кингз» — 128:104.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026

Дочь Леброна Джеймса удивила баскетбольными навыками

