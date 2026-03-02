Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер: Стефен Карри пропустит следующие пять игр «Голден Стэйт»

Инсайдер: Стефен Карри пропустит следующие пять игр «Голден Стэйт»
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри пропустит следующие пять игр, сообщает обозреватель Энтони Слэйтер.

«Согласно источнику, Стефен Карри пройдёт повторное обследование через 10 дней. «Неожиданная» травма колена, как он назвал её, залечивается, но он не примет участия как минимум в следующих пяти играх «Уорриорз». Он пропустил последние 10 матчей», — написал Слэйтер в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Стив Керр высказался о роли Карри в истории НБА.

Сейчас читают:
Стив Керр: Леброн не изменил игру так же сильно, как Стеф Карри

В честь Стефена Карри переименовали съезд в Дэвидсоне

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android