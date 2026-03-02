Инсайдер: Стефен Карри пропустит следующие пять игр «Голден Стэйт»

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри пропустит следующие пять игр, сообщает обозреватель Энтони Слэйтер.

«Согласно источнику, Стефен Карри пройдёт повторное обследование через 10 дней. «Неожиданная» травма колена, как он назвал её, залечивается, но он не примет участия как минимум в следующих пяти играх «Уорриорз». Он пропустил последние 10 матчей», — написал Слэйтер в социальной сети X (ранее Twitter).

