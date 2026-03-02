Скидки
Экс-игрок НБА Джузэнг прокомментировал подписание в «Зенит»

Экс-игрок НБА Джузэнг прокомментировал подписание в «Зенит»
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джонни Джузэнг прокомментировал подписание контракта с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Напомним, соглашение с защитником рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Очень рад, что буду играть за «Зенит» из Санкт-Петербурга! Для меня большая честь представлять этот клуб. Хочу провести здесь мощный отрезок и добиться серьёзных результатов.

По правде говоря, у меня самые яркие и тёплые впечатления о России и её людях. Сильная, красивая и непоколебимая страна», — написал Джузэнг в социальных сетях.

Материалы по теме
Официально
«Зенит» подписал контракт с экс-игроком НБА

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью

