Джеймс Харден высказался о сроках завершения карьеры в НБА

Многократный участник Матча всех звёзд и разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» американец Джеймс Харден высказался о сроках завершения карьеры в лиге.

«Я знаю, что это скоро произойдёт. Надеюсь, что позже, чем раньше, но такова действительность. Каждый должен пройти через это в какой-то момент… Я просто стараюсь поддерживать своё тело в форме и хорошо играть. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие несколько лет», — приводит слова Хардена издание HoopsHype.

Ранее в «Кливленде» рассказали о травме Джеймса Хардена, получившего перелом пальца в конце февраля.

