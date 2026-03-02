Вембаньяма объяснил поражение «Сан-Антонио» в матче с «Нью-Йорк Никс»
Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма прокомментировал поражение команды в матче с «Нью-Йорк Никс», состоявшемся в ночь с 1 на 2 марта мск.
НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
114 : 89
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Бриджес - 25, Брансон - 24, Диавара - 14, Ануноби - 12, Таунс - 12, Харт - 10, Шамет - 7, Робинсон - 4, Альварадо - 3, Хукпорти - 2, Сохан - 1, Кларксон, Маккаллар, Колек
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 25, Васселл - 18, Касл - 13, Харпер - 8, Фокс - 7, Олиник - 5, Джонсон - 3, Шампани - 3, Барнс - 3, Маклафлин - 2, Корнет - 2, Брайант, Бийомбо, Уотерс III
«Думаю, они попытались сделать игру жёстче, хотя не настолько сильно, как раньше… По какой-то причине мы были нерешительны. Я был очень нерешителен в бросках трёхочковых… Слишком долго держал мяч. Мы дали им шанс. Нужно было играть лучше, особенно в первой четверти», — сказал Вембаньяма на пресс-конференции.
Ранее Вембаньяма оценил свои шансы на MVP и статус лица НБА.
