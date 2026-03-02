Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вембаньяма объяснил поражение «Сан-Антонио» в матче с «Нью-Йорк Никс»

Вембаньяма объяснил поражение «Сан-Антонио» в матче с «Нью-Йорк Никс»
Комментарии

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма прокомментировал поражение команды в матче с «Нью-Йорк Никс», состоявшемся в ночь с 1 на 2 марта мск.

НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
114 : 89
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Бриджес - 25, Брансон - 24, Диавара - 14, Ануноби - 12, Таунс - 12, Харт - 10, Шамет - 7, Робинсон - 4, Альварадо - 3, Хукпорти - 2, Сохан - 1, Кларксон, Маккаллар, Колек
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 25, Васселл - 18, Касл - 13, Харпер - 8, Фокс - 7, Олиник - 5, Джонсон - 3, Шампани - 3, Барнс - 3, Маклафлин - 2, Корнет - 2, Брайант, Бийомбо, Уотерс III

«Думаю, они попытались сделать игру жёстче, хотя не настолько сильно, как раньше… По какой-то причине мы были нерешительны. Я был очень нерешителен в бросках трёхочковых… Слишком долго держал мяч. Мы дали им шанс. Нужно было играть лучше, особенно в первой четверти», — сказал Вембаньяма на пресс-конференции.

Ранее Вембаньяма оценил свои шансы на MVP и статус лица НБА.

Материалы по теме
Виктор Вембаньяма оценил свои шансы на MVP и статус лица НБА

Реакция Виктора Вембаньямы на попадание в стартовый состав МВЗ

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android