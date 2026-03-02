Вембаньяма объяснил поражение «Сан-Антонио» в матче с «Нью-Йорк Никс»

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма прокомментировал поражение команды в матче с «Нью-Йорк Никс», состоявшемся в ночь с 1 на 2 марта мск.

«Думаю, они попытались сделать игру жёстче, хотя не настолько сильно, как раньше… По какой-то причине мы были нерешительны. Я был очень нерешителен в бросках трёхочковых… Слишком долго держал мяч. Мы дали им шанс. Нужно было играть лучше, особенно в первой четверти», — сказал Вембаньяма на пресс-конференции.

Ранее Вембаньяма оценил свои шансы на MVP и статус лица НБА.

Материалы по теме Виктор Вембаньяма оценил свои шансы на MVP и статус лица НБА

Реакция Виктора Вембаньямы на попадание в стартовый состав МВЗ