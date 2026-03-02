Никита Курбанов назвал топ-5 игроков в истории Единой лиги

Форвард московского ЦСКА россиянин Никита Курбанов назвал, по его мнению, пять лучших баскетболистов в истории Единой лиги.

Кайл Хайнс (центровой);

Виктор Хряпа (форвард);

Сергей Моня (форвард);

Мело Тримбл (защитник);

Алексей Швед (разыгрывающий).

После 28 игр регулярного чемпионата Единой лиги в сезоне-2025/2026 ЦСКА занимает первое место. На втором месте располагается казанский УНИКС. Замыкает тройку сильнейших «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт 6 марта и встретится с «Пари Нижний Новгород», начало — в 19:00 мск.

