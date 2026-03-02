Билл Симмонс анонсировал возвращение Джейсона Тейтума в матче с «Далласом» в субботу
Известный американский журналист и эксперт Билл Симмонс заявил, что звёздный форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум вернётся на площадку в домашнем матче с «Далласом Маверикс» в субботу, 7 марта, в 3:00 мск.
НБА — регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
«Похоже, что это будет в игре с «Далласом». Все признаки указывают на это», — сказал Симмонс во время воскресного выпуска подкаста The Bill Simmons Podcast.
Тейтум не играл с мая 2025 года, когда в четвёртом матче полуфинала Восточной конференции с «Нью-Йорк Никс» получил разрыв ахиллова сухожилия. На следующий день после травмы он перенёс операцию и пропустил остаток сезона.
Официального подтверждения от игрока или клуба пока не поступало.
